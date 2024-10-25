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الأردن: استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين يعكس عجزا دوليا غير مسبوق

منذ 18 ثانية
الأردن: استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين يعكس عجزا دوليا غير مسبوق

وطنا اليوم_دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاستهداف الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربّع سكني في مخيم جباليا، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة المئات، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار لنهج الاستهداف الوحشي الممنهج للمدنيين، وجريمة حرب نكراء تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين تعكس عجزاً دولياً غير مسبوق في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، مشدداً على أن “إسرائيل” تواصل ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي ولا تكترث بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تخلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.


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