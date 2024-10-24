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إصابة شخص بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في ريف دمشق

منذ ساعة واحدة
إصابة شخص بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في ريف دمشق

وطنا اليوم:قالت مصادر في سوريا، الخميس، إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة أمام مدخل ضاحية يوسف العظمة على الطريق العام، في ريف دمشق.
وتسبب الانفجار تسبب بإصابة السائق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الخميس أن دوي انفجار سمع في محيط ضاحية يوسف العظمة السكنية بريف دمشق.
وأضافت الوكالة الرسمية “يجري التحقق من طبيعته (الانفجار)”.


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