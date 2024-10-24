عبور 105 شاحنات مساعدات أردنية إلى غزة الأسبوع الحالي

وطنا اليوم:سير الأردن، بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، 105 شاحنات من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة خلال الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول الجاري.

وحملت القوافل مساعدات إغاثية طارئة اشتملت على الطحين وأغذية الأطفال ووجبات طعام جاهزة وطرود غذائية وبطانيات ومواد إيوائية وملابس شتوية، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن التوجيهات الملكية واضحة ومباشرة لدعم اهلنا في غزة، مبيناً أن كوادر الهيئة تواصل الليل بالنهار إدراكاً منها لحجم الواجب الإنساني الملقى على عاتقها، ومقدرة مشاعر الأردنيين وهدفهم لوصول تبرعاتهم لإخوانهم الفلسطينيين بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى حجم العمليات اللوجيستية الضخم في مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من تنسيق وتحضير للقوافل واستقبال وتنظيم التبرعات الخارجية من كل أنحاء العالم سواء الدولية والمنظمات العالمية ليتم إرسالها إلى أهلنا في غزة.

وأضاف “مستمرون بإذن الله في أداء واجبنا على أكمل وجه حتى نتمكن من الوصول لكل مكلوم في غزة بما يمليه علينا واجبنا ومبدأنا وقيمنا”، مشددا على أن الأردن لن يتوانى لحظة عن أداء واجبه تجاه الأشقاء بإرسال المساعدات لهم.

ونوه الشبلي إلى العديد من الإجراءات والبروتوكلات الدولية وتحديدا في مثل هذه الظروف تبطىء العملية ولا توقفها، مؤكداً بأن الجهود حثيثة جدا فيما يخص إدخال المساعدات إلى غزة والتنسيق يكون على كافة الأصعدة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي لضمان سلامة وصول المساعدات لأهلنا في غزة بشكل دائم.

وأوضح أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم 3,757 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

وجرى إرسال هذه المساعدات بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وعدد من المتبرعين الدوليين والمحليين.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.