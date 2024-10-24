التسويقية للطاقة المتجددة ومحمودية موتورز توقعان اتفاقية تعاون لتطوير محطات شحن كهربائية

وطنا اليوم:في خطوة هامة نحو تعزيز الحلول المستدامة للطاقة في الأردن، وقعت شركة التسويقية للطاقة المتجددة – والمملوكة بالكامل لشركة جوبترول – ومحمودية موتورز الوكيل الرسمي والحصري لجاكوار ولاند روفر في الأردن اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة.

وتهدف هذه الاتفاقية الى لتجهيز كوريدورالأردن من خلال إنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية على كل من الطريق الصحراوي وطريق البحر الميت – العقبة، ذهاباً وإياباً.

وفي تصريح بهذه المناسبة، قال عطوفة مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول)، المهندس خالد الزعبي: ” نحن في التسويقية للطاقة نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع المحمودية، والتي تمثل خطوة هامة في إطار التزامنا المستمر منذ تأسيس الشركة في عام 2013 بتقديم أفضل المنتجات والخدمات في قطاع الطاقة وتوزيع المنتجات البترولية. تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد حرصنا على تعزيز استخدام الطاقة المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال تطوير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية. وإيماناً منا بذلك سنعمل على توفير محطات شحن كهربائية على الطرق الرئيسية، مما سيسهل عملية التنقل لأصحاب المركبات الكهربائية ويدعم التحول نحو النقل المستدام في المملكة.”

ومن جانبه أكد السيد باسم ملحس الرئيس التنفيذي لمحمودية موتورز على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون وقال: “لأننا نؤمن بأن مواكبة التطور في مجال السيارات الكهربائية يحتاج إلى استثمار نوعي في مجال محطات الشحن والبينة التحتية، اتجهت محمودية موتورز، الوكيل الرسمي والحصري لجاكوار ولاند روفر في المملكة نحو المشاركة في هذه الرؤية من خلال التعاون مع التسويقية للطاقة المتجددة لتجهيز كوريدور الأردن (على كل من الطريق الصحراوي وطريق البحر الميت – العقبة) بالشواحن السريعة للسيارات الكهربائية.”

تُعد هذه الاتفاقية بين شركة التسويقية للطاقة المتجددة ومحمودية موتورز خطوة مهمة نحو تعزيز بنية تحتية مستدامة لمحطات شحن المركبات الكهربائية في الأردن. من خلال التعاون المشترك، سيسهم في تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة، مما يعكس الالتزام العميق لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة. وتسعى الشركتان الى المزيد من الشراكات المثمرة التي تعزز الابتكار وتدعم التحول نحو مستقبل أخضر ونظيف.”