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طلاب جامعة البترا يتدربون على التداول في البورصات العالمية بالتعاون مع INGOT BROKERS

منذ 6 ثواني
طلاب جامعة البترا يتدربون على التداول في البورصات العالمية بالتعاون مع INGOT BROKERS

وطنا اليوم_نظم قسم العلوم المالية والمصرفية وقسم التكنولوجيا المالية في جامعة البترا، بالتعاون مع شركة INGOT BROKERS، ورشة عمل بعنوان: “أساسيات التداول في البورصات العالمية”. أقيمت الورشة في عمادة شؤون الطلبة.

قدم مدير التدريب في شركة INGOT BROKERS علاء الحاج عيد شرحًا لآليات التداول في البورصات العالمية، بما في ذلك إدارة المخاطر، والتحليل الفني، وتحليل الاتجاهات والرسومات البيانية، والتحليل المالي للسوق.

استفاد من الدورة أكثر من ثمانين طالبًا وطالبة من قسمي العلوم المالية والمصرفية والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى طلاب كلية العلوم الإدارية والمالية.

ونُظِّمت الدورة بهدف تعزيز المهارات العملية والعلمية للطلاب، وتمكينهم من تطوير المهارات المهنية اللازمة لمتطلبات سوق العمل.

وسلمت عميدةُ كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتورة سهير الجاغوب درعَ الجامعة إلى المدرب علاء الحاج عيد تقديرًا لجهوده، بحضور رئيس قسمي العلوم المالية والمصرفية والتكنولوجيا المالية الدكتور مهند عيسى، والدكتور لؤي الحوامدة من قسم التكنولوجيا المالية.


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