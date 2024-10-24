“إئتلاف نيابي مرتقب بين كتلتي إرادة والعمل الإسلامي: مشاورات لتعزيز المصلحة الوطنية”

وطنا اليوم _عقدت لجنتا التواصل والتفاوض من كتلتي إرادة والوطني الإسلامي وجبهة العمل الإسلامي لقاءً تشاورياً حول المشهد السياسي والنيابي القادم ، بما يخدم المصلحة العليا للوطن في ضوء التحديات الداخلية والخارجية .

وتناول اللقاء فكرة طرح إئتلاف نيابي بين الكتلتين ومن يرغب من الكتل الأخرى والنواب المستقلين مع ضرورة إثبات حسن النوايا والتمسك بالثوابت الوطنية والمصلحة العليا واتفق الحضور على ان هذا الموضوع متفق عليه ولا يوجد عليه خلاف،

وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات بين الكتلتين والتواصل مع كتل المجلس كافة .