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%21 تراجع فاتورة البنزين للأردن في 8 أشهر

منذ 4 ثواني
%21 تراجع فاتورة البنزين للأردن في 8 أشهر

وطنا اليوم:تراجعت قيمة مستوردات الأردن من البنزين في فترة 8 شهور الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 33.9 مليون دينار، مقارنة مع 43.1 مليون دينار سجلت في ذات الفترة من عام 2023 وبنسبة تراجع وصلت إلى 21%.
وكشف تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة الفاتورة النفطية التي دفعها الأردن منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي تراجعت بنسبة وصلت إلى 9% لتسجل 1.8 مليار دينار مقارنة مع 1.98 مليار دينار سجلت في ذات الفترة من عام 2023.
إلا أن قيمة المستوردات من البترول الخام في 8 شهور الأولى من العام الحالي، ارتفعت لتصل إلى 544 مليون دينار تقريبا، وبنسبة نمو حوالي 20% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
النصيب الأكبر من التراجع، جاء نتيجة تراجع قيمة مستوردات الاردن من الديزل بنسبة 17% لتصل إلى 32.99 مليون دينار مقارنة مع 37.56 مليون دينار سجلت في 8 شهور الأولى من عام 2023.
ومن الملفت أن فاتورة استيراد مادة الكاز سجلت في 8 شهور الأولى من العام الحالي ما قيمته 8 ملايين دينار تقريبا، مع الإشارة إلى أنه لم تسجل أي قيمة خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وفي السياق ذاته، وصلت قيمة مستوردات الأردن من الطاقة الكهربائية نحو 12.67 مليون دينار مقارنة مع 12.5 مليون دينار في 8 شهور الأولى من العام الماضي.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الاردن والذي يشير الى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 2.8%، والصادرات الوطنية بنسبة 0.4%، والمعاد تصديره بنسبة 32.7% مقارنه بنفس الفترة من عام 2023.
وارتفعت المستوردات بنسبة 0.8%، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 1% خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2024 مقارنه بنفس الفتره من عام 2023


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