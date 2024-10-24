الحنيفات: وقف استيراد الليمون وإنشاء مركز تعبئة لخدمة المزارعين بكلفة 7 مليون

وطنا اليوم:أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن الوزارة أوقفت استيراد الليمون منذ نهاية شهر آب الماضي، حيث لا يوجد حاليًا أي ليمون مستورد في الأسواق الأردنية.

وأوضح الحنيفات أن هذا القرار يأتي في إطار دعم القطاع الزراعي المحلي وتشجيع المزارعين على تسويق منتجاتهم.

و أشار الحنيفات خلال افتتاح مهرجان الرمان والمنتجات الريفية في إربد اليوم، إلى وجود تعاون وثيق بين وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية لإنشاء مركز تعبئة وتغليف وتشميع بقيمة تتجاوز 7 ملايين دينار، والذي سيخدم القطاع الزراعي بشكل كبير.

وبين ان هذا المشروع يهدف إلى مساعدة المزارعين في تسويق وبيع منتجاتهم بطريقة أكثر فعالية، وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق المحلية والدولية.

الوزير شدد على أن وزارة الزراعة تعمل دائمًا لمصلحة المزارعين وتسعى إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال توفير مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز استدامة القطاع الزراعي وتطويره.