بتوجيهات ملكية سامية….إطلاق منصة إلكترونية لتعليم المنهاج الفلسطيني مجانا

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، واستمرارا للدور الملكي الهاشمي في دعم صمود الشعب الفلسطيني، جرى اليوم 24 تشرين أول 2024م في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في عمان التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون يعُتمد بموجبها تشغيل تطبيق هاتفي مع منصة WISE SCHOOL لتعليم المنهاج الفلسطيني مجاناً لأبناء فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف. ووقع الاتفاقية، رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور جعفر الفناطسة ووزير التربية والتعليم العالي في دولة فلسطين الدكتور أمجد برهم، ومدير عام شركة جو أكاديمي المهندس علاء جرار. وحضر التوقيع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ومعتز دوابشة ممثلاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

ويستهدف التطبيق الخاص بالمناهج الفلسطينية الطلبة الفلسطينيين من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر (التوجيهي) وبخاصة طلبة قطاع غزة، الذين حرموا من التعليم بسبب انقطاع شبكة الانترنت وتضرر البنية التحتية التعليمية بما في ذلك تدمير المراكز التعليمية، مما أدى إلى توقف التعليم في قطاع غزة بشكل نهائي نتيجة للحرب المستعرة على قطاع غزة وأهله منذ السابع من تشرين أول 2023. وجاء في الاتفاقية التي وقعت هذا اليوم أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية هي المرجعية الرسمية لتفعيل تطبيق التعليم الإلكتروني وتشغيله مع التركيز على استمرارية التعليم للطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة منذ أكثر من عام، وذلك لإدامة الحركة التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبهذه المناسبة، قال وزير التعليم الفلسطيني د. أمجد برهم: إن ما احتوته هذه الاتفاقية وما جاء بها من بنود، هي من ضمن توجيهات ملكية لدعم الشعب الفلسطيني على مستوى كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وصولاً إلى تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ مبين اً أن هذه المنصة سوف تتيح التعليم لأكثر من 600 الف طالب فلسطيني يتابعون دراساتهم بمختلف الصفوف المدرسية وأنها ستمكن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من إصدار شهادات الصفوف التي درسها الطلاب وتم تقييمهم من خلال التطبيق.

كما أوضح رئيس جامعة العلوم الإسلامية أن المنهاج التي تقدمه هذه المبادرة يحتوي على جميع المواد والمناهج المعمول بها في الضفة الغربية والقطاع، وسوف تتاح في أي وقت يريده الطالب حتى في حال انقطاع خدمة الإنترنت؛ مما يساعد الطلبة على الاستمرار في حضور دروسهم ومراجعتها في أي وقت ومكان مناسبين لهم. وبدوره ثمن المدير العام المؤسس لمنصة جو اكاديمي دور الجامعة الإسلامية التي تبنت هذه المبادرة وكذلك فريق العمل الذي قام بصناعة هذا المحتوى بحيث أصبح متاحً ا بمخرجاته التعليمية المسموعة والمرئية والمكتوبة إضافة إلى الامتحانات الالكترونية التي تقي م قدرات الطلبة ، وتعمل على رفع مستواهم التعليمي. علماً بأن المنصةWISE SCHOOL تعمل منذ ثلاثة أسابيع، وقد بلغ مجموع المستفيدين حوالي 231750 ألف طالب .