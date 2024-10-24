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الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها من و إلى العاصمة الليبية

منذ 6 ثواني
الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها من و إلى العاصمة الليبية

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، إن الشركة استأنفت رحلاتها للعاصمة الليبية طرابلس أمس الأربعاء بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات.
وأضاف المجالي أن الملكية تسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى طرابلس وتأمل مستقبلا بزيادة عدد رحلاتها إلى العاصمة الليبية.
وتخطط الملكية وفقا للمجالي لبدء تسيير رحلات إلى مدينة بنغازي في القريب العاجل وبواقع ثلاث رحلات أسبوعيا أيضا .
وأكد المجالي أن الملكية الأردنية تأمل بأن ينشط استئناف الرحلات بين الأردن وليبيا الحركة التجارية والسياحية بين البلدين لاسيما السياحة العلاجية.


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