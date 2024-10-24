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55 شهيدا و132 مصابا بـ4 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

منذ 10 ثواني
55 شهيدا و132 مصابا بـ4 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,847، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 100,544 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 55 مواطنا، وإصابة 132 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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