كيف نجا أحد ضباط مكافحة المخدرات من موت محقق؟

وطنا اليوم:نجا أحد ضباط مكافحة المخدرات من موت محقق أثناء إلقائه القبض على اثنين من كبار تجار المخدرات في مدينة الرمثا، بعد أن أطلق كل منهما النار عليه من (المسافة صفر)، ذلك عندما أعطى إشارة القبض عليهما، ما أدى إلى إصابته وإصابة المتهم الأول في القضية.

وقضت محكمة أمن الدولة بحبس المتهمين بالأشغال الشاقة 12 عاما بعد إدانتهما بتهم تتصل بقضايا ترويج المخدرات والإتجار بها، بالإضافة إلى إدانتهما بتهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ قانون العقوبات بقوة سلاح ناري.

وأيّدت محكمة التمييز قرار محكمة أمن الدولة بشأن المتهمين الاثنين، بعد إدانة كل منهما بجناية الشروع التام ببيع مواد مخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك، وكذلك جناية الشروع التام ببيع مستحضرات بقصد الإتجار بالإشتراك.

وكانت المحكمة أدانتهما عن التهم المتعلقة بالمخدرات بالأشغال الشاقة 15 عاما، ولكن بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، تم تخفيض عقوبتهما إلى الحبس 10 سنوات.

كما قضت محكمة أمن الدولة بحبس المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة 12 عاما بعد إدانتهما بجناية مقاومة الموظفين القائمين على تطبيق القانون، وغرامة 10 آلاف دينار على كل منهما.

وحسب ما ورد بقرار محكمة التمييز، فإن معلومات وردت عن المتهمين اللذين يرتبطان بصلة قربى، حيث أن المتهم الأول يعمل في حيازة المخدرات وترويجها، فيما كان المتهم الثاني على علم بذلك، ويتعاطى مع المتهم الأول المخدرات والمستحضرات.

وكان المتهم الأول عرض على المتهم الثاني تخزين كميات من المواد المخدرة في منزله، على أن يتقاضى لقاء ذلك مبلغ 2000 دينار عند بيع الكمية.

وعلى إثر ورود معلومات لمكافحة المخدرات، تم الإتصال بالمتهم الأول والإتفاق معه على شراء كمية المخدرات التي يحوزها في منزل المتهم الثاني وهي ما يزيد عن 12 ألف كبسولة لاريكا، والمئات من الترامادول، بالإضافة إلى 2000 حبة كبتاجون مخدرة، وذلك بمبلغ 18650 دينارا.

وعند عملية الاستلام والتسليم، حضر المتهم الأول بواسطة مركبة نوع هونداي، وكان المتهم الثاني يرافقه لكنه يجلس بالكرسي الخلفي، وإلى جانبه “شوال” يحتوي على كميات المخدرات التي يريدان بيعها.

ولدى مشاهدتهما، صعد ضابط مكافحة المخدرات بالكرسي الأمامي جانب المتهم الأول، وبعد أن استطلع كمية المخدرات أعطى إشارة المداهمة، وفي الأثناء أشهر المتهم الأول سلاحه الناري محاولا قتل ضابط المكافحة من المسافة صفر، إلا أن الأخير تمكن من إبعاد فوهة المسدس لتخرج الرصاصة إلى جسم المركبة، ثم أشهر المتهم الثاني سلاحه الناري محاولا قتل ضابط المكافحة، لكن الأخير تمكن من إبعاد فوهة المسدس.

وبعد القبض على المتهمين، تبين أن ضابط المكافحة أُصيب برصاصة بالكتف، فيما أُصيب المتهم الأول برصاصة في إحدى قدميه.