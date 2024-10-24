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نجل نتنياهو يتهم تركيا بإبادة الاكراد

منذ 6 ثواني
نجل نتنياهو يتهم تركيا بإبادة الاكراد

وطنا اليوم:نشر يائير نجل رئيس وزراء الكيان نتنياهو في الساعات الماضية عدة تغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة X يتهم فيها تركيا بارتكاب إبـادة جماعية بحق الأكراد.
وقالت تركيا أنها استهدفت في الساعات ” 32 هدفا جويا لحزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال العراق وسوريا”، ردّا على هجوم استهدف أنقرة الأربعاء وخلّف خمسة قتلى على الأقل، وبينت انه يأتي “عملا بحقوقنا في الدفاع عن النفس”.
يائير اقتبس عدة اخبار وفيديوهات ، وعلق عليها متهما تركيا بالقيام بارتكاب إبـادة جماعية بحق الأكراد، وقتل المدنيين ، واستهدافهم للتخلي عن تطلعاتهم في إقامة دولة كردية مستقلة.
واتهم يائير قناة سكاي نيوز البريطانية بالتحيز ، لأنها وصفت ما يحدث في تركيا بالرد ، بينما تصف الهجمات الإسرائيلية بالتصعيد.


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