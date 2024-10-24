الأشغال تنهي العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل شارع مادبا

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال المرحلة الثانية من مشروع تحسين وإعادة تأهيل شارع مادبا في العاصمة عمان، في الجزء الممتد من جسر مادبا ولغاية إشارة منجا وبمجموع أطوال 18 كم بالاتجاهين.

وتضمنت الاعمال إعادة تأهيل وتحسين للاتجاهين من الطريق، إذ تم كشط كامل الطبقات القائمة وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة، كما تضمنت الأعمال تنفيذ طبقة لاصقة والربط مع الشوارع الفرعية وتأهيل كل المداخل والمخارج على طول الطريق وحقن الشقوق بالمواد اللازمة وتأهيل جوانب الطريق والجزيرة الوسطية، إضافة لأعمال تصريف مياه الأمطار، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة، والإشارات التحذيرية، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وكان المشروع قد حظي بمتابعة يومية من وزير الأشغال العامة المهندس ماهر أبو السمن، الذي وجه الكوادر خلال زياراته المتكررة للموقع بتكثيف الأعمال وزيادة ساعات العمل والآليات العاملة، لإنجاز المشروع بأقصى سرعة ممكنة؛ نظرا لأهمية الطريق وكثافة السير عليه.

وجاء اختيار هذا الطريق لكونه أحد الطرق الحيوية داخل العاصمة التي باتت بحاجة إلى إعادة تأهيل نتيجة التطور الحاصل في المناطق التي يمر بها، والأضرار التي لحقت بالطريق نتيجة الأحمال المحورية العالية وتقادم الأعمال الإنشائية لهذا الطريق.