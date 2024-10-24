بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأشغال تنهي العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل شارع مادبا

منذ 10 ثواني
الأشغال تنهي العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل شارع مادبا

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال المرحلة الثانية من مشروع تحسين وإعادة تأهيل شارع مادبا في العاصمة عمان، في الجزء الممتد من جسر مادبا ولغاية إشارة منجا وبمجموع أطوال 18 كم بالاتجاهين.
وتضمنت الاعمال إعادة تأهيل وتحسين للاتجاهين من الطريق، إذ تم كشط كامل الطبقات القائمة وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة، كما تضمنت الأعمال تنفيذ طبقة لاصقة والربط مع الشوارع الفرعية وتأهيل كل المداخل والمخارج على طول الطريق وحقن الشقوق بالمواد اللازمة وتأهيل جوانب الطريق والجزيرة الوسطية، إضافة لأعمال تصريف مياه الأمطار، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة، والإشارات التحذيرية، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
وكان المشروع قد حظي بمتابعة يومية من وزير الأشغال العامة المهندس ماهر أبو السمن، الذي وجه الكوادر خلال زياراته المتكررة للموقع بتكثيف الأعمال وزيادة ساعات العمل والآليات العاملة، لإنجاز المشروع بأقصى سرعة ممكنة؛ نظرا لأهمية الطريق وكثافة السير عليه.
وجاء اختيار هذا الطريق لكونه أحد الطرق الحيوية داخل العاصمة التي باتت بحاجة إلى إعادة تأهيل نتيجة التطور الحاصل في المناطق التي يمر بها، والأضرار التي لحقت بالطريق نتيجة الأحمال المحورية العالية وتقادم الأعمال الإنشائية لهذا الطريق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:21

الأمانة تباشر العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الأحياء القديمة في جبل التاج

11:16

إرشادات صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص أدوية الاستخدام الشخصي للمسافرين

11:12

بعد هدفه المذهل .. غوارديولا يتحدث عن هالاند

11:08

تحذير لمستخدمي أندرويد.. خلل يعطل الهواتف

10:37

انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها بـ 5 درجات مئوية

10:32

الزمالك يعتذر للإمارات رسميا.. ويعلن موقفه من نهائي السوبر المصري

10:26

الحكومة: 66 مشروعا قيد التنفيذ و30 مستقبليا في الكرك

10:20

الإعلان عن موعد التسجيل والامتحانات للشامل

10:16

وفيات الخميس 24-10-2024

10:11

القطرية تعيد جدولة رحلاتها بين عمّان والدوحة

10:03

أسعار زيت الزيتون تتراوح بين 90 و 110 دنانير للتنكة

09:59

جيش الاحتلال يستهدف مكتب قناة الميادين في بيروت

وفيات
وفيات الخميس 24-10-2024سعد جميل المدفعي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 23-10-2024وفيات الثلاثاء 22-10-2024وفيات الاثنين 21-10-2024