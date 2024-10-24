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الأمانة تباشر العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الأحياء القديمة في جبل التاج

منذ 6 ثواني
الأمانة تباشر العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الأحياء القديمة في جبل التاج

وطنا اليوم:باشرت امانه عمان الكبرى في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير احياء عمان القديمة في جبل التاج بإزالة المباني والعمارات القديمة والعوائق ضمن منطقة العمل .
وبحسب مدير مشروع أحياء عمان القديمة المهندس محمد ابو زيتون ، سيمتد العمل بالمرحلة الثانية ثلاثة اشهر ، حيث قامت الأمانة بإعداد التقارير الفنية اللازمة من خلال لجان السلامة العامة والتي خلصت الى تقييم المباني القديمة من حيث عدم ملائمتها للسكن اوخطورتها على سكان المنطقة وقاطني العمارات المجاورة تمهيدا لأستملاكها ، والمباشر بأعمال التطوير ضمن المشروع .
مواضحا ان اختيار جبل التاج ، يأتي ضمن برنامج مشروع التطوير التي تستهدف الاحياء القديمة والذي يشمل ، جبل الجوفة، وجبل القلعة، والنصر، وجبل التاج، ومعظم أحياء عمان التي تعاني من اكتظاظ وضيق في سعة الشوارع، وسينجز كاملاً خلال 3 سنوات .
ويعتبر مشروع تطوير أحياء عمان القديمة ، من المشاريع الوطنية التنموية الهادفه الى تطوير شبكة الطرق وتنظيم الأحياء القديمة وعمل تحسينات مرورية وإنشاء مرافق عامة من حدائق وملاعب ومواقف للسيارات ، وعمل مسارات سياحية .


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