إرشادات صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص أدوية الاستخدام الشخصي للمسافرين

وطنا اليوم:لتفادي المساءلة القانونية المترتبة على حمل أدوية الاستخدام الشخصي التي قد تكون محظورة في دول الجوار، وفي حال السفر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة (إقامة ، حج ، عمرة ، زيارة، مرور) عليك قبل السفر لتجنب حدوث أي إشكالات مراجعة قائمة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمتوفرة على الرابط :

https://www.jfda.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDF/AR/LawsAndRegulation/Drug/DrugsAndPsychotropicSubstances/Trade_Names%2010-3-2019.xlsx

وفي حال كان الدواء المستخدم مدرج ضمن القائمة يرجى مراجعة المؤسسة العامة للغذاء والدواء للحصول على الموافقة المسبقة على حمل هذه الأدوية أثناء السفر مع احضار وصفة طبية من الطبيب المعالج وتقرير طبي مصدقين حسب الأصول من وزارة الصحة وقسم التصديق في وزارة الخارجية والسفارة السعودية

لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة المؤسسة العامة للغذاء والدواء -قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية أو الاتصال على هاتف : 5632000