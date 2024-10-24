انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها بـ 5 درجات مئوية

وطنا اليوم:تسجل درجات الحرارة الخميس، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة (4-5) درجات مئوية؛ مع بقاء الطقس خريفيا لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الاأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 21 – 10 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 19 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 8، وفي مرتفعات الشراة 17 – 7, وفي مناطق البادية 23 – 9, وفي مناطق السهول 21 – 10, وفي الأغوار الشمالية 29 – 17, وفي الأغوار الجنوبية 31 – 20، وفي البحر الميت 30 – 18، وفي خليج العقبة 30 – 18 درجة مئوية.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس خريفيا لطيفا في أغلب المناطق الجمعة، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت، مع بقاء الطقس خريفيا لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة الأحد، مع بقاء الطقس لطيفا فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.