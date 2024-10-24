الحكومة: 66 مشروعا قيد التنفيذ و30 مستقبليا في الكرك

وطنا اليوم:أظهرت منصة حكومية إلكترونية أن عدد المشاريع التنموية الذي يجري العمل عليها في محافظة الكرك بلغ 96 مشروعا، 66 منها منها قيد التنفيذ، و30 مشروعا مستقبليا.

وبحسب بيانات المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة الأسبوع الحالي لعرض سير العمل في مشاريع يقرها مجلس الوزراء خلال جلساته الشهرية في المحافظات التي بدأت من الكرك الأسبوع الماضي، فإن كلفة المشاريع في المحافظة يبلغ 233,314 مليون دينار.

وتصدرت وزارة المياه والري قائمة المشاريع الأكثر والأعلى كلفة، إذ بلغ نسبة مشاريع الوزارة بين إجمالي مشاريع الوزارات في الكرك 15%، إذ يبلغ 14 مشروعا بتكلفة 59,5 مليون دينار، 8 منها قيد التنفيذ و6 مستقبلية.

وأوضحت المنصة أن نسبة مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان بلغت 14% من إجمالي المشاريع في الكرك، بـ13 مشروعا منها 5 قيد التنفيذ و8 مستقبلية، بتكلفة 31,9 مليون دينار.

وجاء ثالثا، مشاريع وزارة العمل بنسبة 11% من إجمالي المشاريع بـ11 مشروعا قيد التنفيذ بـ 13,7 مليون دينار، ثم وزارة الزراعة بنسبة 10% بقيمة 16,1 مليون دينار من خلال 10 مشاريع 9 منها قيد التنفيذ، تليها وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والسياحة والآثار بنسبة 6% لكل منها بـ6 مشاريع، إذ بلغت كلفة مشاريع الأوقاف 7 ملايين دينار، ومشاريع السياحة 3,4 مليون دينار.

وأشارت إلى أن نسبة كل من وزارات الثقافة والاقتصاد الرقمي والبيئة والشباب والصحة والتربية والتعليم والصناعة والتجارة والتموين يبلغ 4%.

وبحسب البيانات تبلغ كلف مشاريع وزارة الصناعة والتجارة 16,875 مليون دينار، ووزارة التربية والتعليم 13,973 مليون دينار، ووزارة الصحة 7,325 مليون دينار، ووزارة الشباب 4,323 مليون دينار، ووزارة البيئة 2,070 مليون دينار، ووزارة الاقتصاد الرقمي 870 ألف دينار، ووزارة الثقافة 680 ألف دينار.

أما وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والتنمية الاجتماعية فإن نسبة المشاريع يبلغ 3% من إجمالي المشاريع.

وتبلع كلف وزارة الطاقة والثروة المعدنية 9,388 مليون دينار ووزارة التنمية الاجتماعية 4 مليون دينار.

وكانت رئاسة الوزراء، قد أعلنت الأربعاء عن موقع إلكتروني يعرض سير العمل في المشاريع التي يقرها مجلس الوزراء، ونشرت ملخص سير العمل في الجولات الميدانية الأسبوعية لرئيس الوزراء والإجراءات والمعالجات المباشرة التي تقوم بها الحكومة عقب كل زيارة، والتي شملت حتى الآن 14 موقعاً ذات طبيعة خدمية وإنتاجية واجتماعية وشبابية موزعة في 4 محافظات.