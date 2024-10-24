جيش الاحتلال يستهدف مكتب قناة الميادين في بيروت

وطنا اليوم:شنّ الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارة استهدفت مكتب قناة الميادين في بيروت، بحسب ما نقلته القناة عبر موقعها.

وأشارت «القناة» إلى أنها أخلته بداية العدوان على لبنان، محمِّلة الاحتلال مسؤولية العدوان على مكتب صحفي معروف، لقناة إعلامية معروفة.

وعقب العدوان، استنكر محمود المرداوي، القيادي في حركة حماس، العدوان على مكتب القناة، مشددًا على أن ما تقوم به «الميادين» من عمل رائد يكشف الحقيقة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارات لإخلاء مبانٍ في حدث بيروت وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية ويقول إنه سيهاجمها.