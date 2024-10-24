الدفاع المدني بغزة: الوضع كارثي وعملنا توقف كليا في محافظة الشمال

الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال الموجودة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من عناصرنا

الدفاع المدني بغزة: عملنا توقف كليا في محافظة الشمال

الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال الموجودة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من عناصرنا

الدفاع المدني بغزة: دبابات الاحتلال استهدفت مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع

الدفاع المدني بغزة: إصابة 3 من عناصرنا ممن تم استهدافهم بطائرة مسيرة في مشروع بيت لاهيا

الدفاع المدني بغزة: لا نعلم مصير العناصر الثلاثة المصابين بعد انقطاع الاتصال بهم

وطنا اليوم:أكد الدفاع المدني بغزة توقف عمله كليا في محافظة الشمال، لافتا إلى أن الوضع أصبح كارثيا حيث لا يوجد خدمات إنسانية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من عناصر الدفاع المدني واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وأشارت إلى أن دبابات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت بقذائفها مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها.

ذلك إلى جانب إصابة 3 من عناصر الدفاع المدني بغزة ممن تم استهدافهم الاحتلال بطائرة مسيرة في مشروع بيت لاهيا، مؤكدا عدم معرفة مصير العناصر الثلاثة المصابين بعد انقطاع الاتصال بهم.

وبدوره أكد مدير المستشفيات الميدانية في غزة نفاذ المستلزمات الطبية من مستشفى كمال عدوان.