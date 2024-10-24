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الشواربة يُقرر صرف (المكافآت) بأجور يومية و بقسيمة مختلفة

منذ 12 ثانية
الشواربة يُقرر صرف (المكافآت) بأجور يومية و بقسيمة مختلفة

وطنا اليوم:قرر امين عمان الدكتور يوسف الشواربة اعتبارا من تاريخ 1/11/2024 صرف جميع مكافات الموظفين والعاملين بأجور يومية بقسيمة منفصلة عن قسيمة الراتب الاجمالي.
الناطق الاعلامي لامانة عمان ناصر الرحامنة قال إن هذا القرار جاء لغايات واجراءات تنظيمية بحته، ولن يوثر أو يمس حقوق الموظفين باي حال من الأحوال وخاصة بما يتعلق بإحتساب الراتب التقاعدي لدى الضمان الاجتماعي.


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