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مقتل عسكري وإصابة 7 بقصف إسرائيلي على دمشق وحمص

منذ 7 ثواني
مقتل عسكري وإصابة 7 بقصف إسرائيلي على دمشق وحمص

وطنا اليوم:قُتل عسكري وأُصيب 7 آخرون، فجر الخميس، في “عدوان جوي إسرائيلي” على العاصمة دمشق وريف حمص.
ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله: “فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل ومن اتجاه شمال لبنان”.
وأوضح أن الهجوم الجوي “استهدف نقطتين في حي كفرسوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص”.
وأفاد المصدر بـ”استشهاد عسكري وإصابة 7 عسكريين بجروح ووقوع أضرار مادية”.
وعادة تلتزم إسرائيل الصمت بشأن غاراتها على سوريا.
وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، غارات جوية على مصنع سيارات بريف حمص وموقع عسكري بريف حماة (وسط)، ما أسفر عن أضرار مادية، وفق “سانا”.
ومنذ عام 2011 تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية.
في سياق متصل، نفذت اسرائيل 17 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية، فيما أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن “قلقه الشديد” بشأن مقتل 3 جنود لبنانيين بنيران الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.


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