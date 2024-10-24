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عدسات الكاميرات تلتقط صورا نادرة لـ”قنبلة ذكية قوية” إسرائيلية أثناء سقوطها على مبنى في بيروت

منذ ساعة واحدة
عدسات الكاميرات تلتقط صورا نادرة لـ”قنبلة ذكية قوية” إسرائيلية أثناء سقوطها على مبنى في بيروت

وطنا اليوم_التقطت عدسات الكاميرات صورا تظهر اللحظات التي سقطت فيها “قنبلة ذكية قوية” على أحد المباني في العاصمة اللبنانية بيروت قبل أن تنفجر لينهار البرج تماما.

وشنت إسرائيل الغارة الجوية أمس بعد 40 دقيقة من توجيه تحذير للسكان بإخلاء مبنيين في المنطقة، قالت إنهما يقعان بالقرب من مستودعات وأصول تابعة لحزب الله. ولم يكن الموقع بعيدا عن المكان الذي عقد فيه المتحدث باسم “حزب الله” مؤتمرا صحفيا قبل ذلك بوقت قصير.

 

وكانت اللقطة بمثابة لمحة نادرة لاستخدام واحدة من أقوى القنابل في ترسانة إسرائيل.

وذكر فحص أجراه باحثون مستقلون في مجال الأسلحة إلى أن السلاح كان قنبلة موجهة، تعرف أيضا باسم قنبلة ذكية، تم إطلاقها من مقاتلة إسرائيلية.

 

وقال ريتشارد وير، وهو باحث بارز في الصراعات والأزمات والأسلحة في منظمة هيومن رايتس ووتش إن أجزاء الذيل والأنف تشير إلى أنه رأس حربي يزن 2000 رطل مزود بمجموعة توجيه إسرائيلية الصنع تعرف باسم “سبايس” (نظام توجيه ذكي ودقيق وفعال من حيث التكلفة).

 

ومن جانبه، امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق عن نوع السلاح المستخدم.

 


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