إقلاع” يعقد جلسة تعريفية لدعم المشاريع الصغيرة في إربد

إربد – وطنا اليوم_ محمد ملكاوي

ضمن جهوده الرامية لتعزيز إنتاجية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة في مختلف محافظات المملكة، عقد برنامج “إقلاع”، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، جلسة تعريفية في محافظة إربد، بهدف تعريف المجتمع المحلي بفرص الدعم التي يقدمها البرنامج.

شهد اللقاء حضور نائب محافظ إربد الدكتور غيث عبيدات، وعدد من ممثلي المجتمع والسوق المحلي، حيث قدّم مدير برنامج “إقلاع” ليث القاسم عرضًا تفصيليًا عن أنشطة البرنامج. كما استعرض الشركاء التنفيذيون أبرز الفرص والخدمات المتاحة للمشاريع المنزلية والصغيرة والمتناهية الصغر في إطار المبادرات التي يتبناها البرنامج.

يُذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التعريفية التي سيعقدها البرنامج في مختلف المحافظات، بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال في الأردن من تطوير مشاريعهم وتحقيق الاستدامة.