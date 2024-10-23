مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة وقادة الدرك FIEP المنعقد في العاصمة الإيطالية روما

وطنا اليوم_شارك مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم في اجتماعات الرابطة الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة وقادة الدرك FIEP المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما

وفي كلمته أكد اللواء المعايطة على الدور المهم الذي قامت به الرئاسة الإيطالية في تنظيم هذه القمة واستضافتها للحضور من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وتبادل الرؤى والتجارب في مواجهة التحديات التي تتزايد يوما بعد يوم .

وأكّد على أهمية الرابطة في تعزيز التعاون الفعّال بين المؤسسات الأمنية للدول الأعضاء وتحقيق أهدافها التي أنشئت لأجلها في تعزيز التفاهم المتبادل وتطوير العلاقات الإستراتيجية بين الدول الأعضاء مما يساهم بتبادل التجارب والخبرات ومعالجة القضايا الأمنيّة الملحّة بفعالية وكفاءة .

كما وأشار مدير الأمن العام إلى ضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء للوقوف ومواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في مختلف الدول لا سيّما الجرائم العابرة للحدود والتي تحتاج لعمل وتنسيق عالٍ بين الدول كقضايا المخدرات والارهاب والجرائم السيبرانية والاتجار بالبشر وجرائم البيئة وغيرها.

وأبدى اللواء المعايطة استعداد مديرية الأمن العام للتعاون مع جميع الأعضاء ولحفظ النظام العام والأمن الجنائي ومعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية وقضايا المخدرات .

وعلى هامش المشاركة التقى مدير الأمن العام بالقائد العام للكاربينيري الايطالي الفريق أول تيو لوتزي رئيس الرابطة في دورتها الحالية، حيث تباحثا تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات الشرطية ذات الاهتمام المشترك.

كما والتقى اللواء المعايطة بعدد من رؤساء وقادة ومديري الشرطة والدرك من الدول المشاركة .