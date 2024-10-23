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مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 في معارك جنوبي لبنان

منذ 6 ثواني
مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 في معارك جنوبي لبنان

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن الرقابة العسكرية تفرض حظرا على تفاصيل أحداث وقعت في جنوب لبنان ، مشيرة إلى أن هناك أخبار سيئة.
فيما أكدت ‏مصادر “مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 في معارك جنوبي لبنان.
وفي السياق، تداولت مواقع التواصل هبوط مروحية إنقاذ لجيش الاحتلال في مستشفى “رمبام” في حيفا قادمة من شمال فلسطين المحتلة.
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات في جنوب وشرق لبنان، وقال إن طائراته أغارت أمس الثلاثاء على مواقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية، ومقار قيادية تابعة لحزب الله، داخل مبان مدنية في ضاحية بيروت الجنوبية.
كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة شخص بجروح في قصف صاروخي استهدف مدينة نهاريا. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نحو 20 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه المدينة ومحيطها في شمال إسرائيل.


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