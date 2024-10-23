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القسام تقتحم مقر قيادة العملية العسكرية الإسرائيلية بجباليا

منذ ساعة واحدة
القسام تقتحم مقر قيادة العملية العسكرية الإسرائيلية بجباليا

وطنا اليوم:رغم الإعلانات العسكرية الإسرائيلية السابقة عن القضاء على كتائب حركة «حماس» في شمال غزة؛ فإن العملية الجارية راهناً في النطاق نفسه، وما تعلنه «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لـ(حماس)»، و«سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد»، من عمليات استهداف للقوات الإسرائيلية، يشككان بشكل كبير بتلك المزاعم.
فقد أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها هاجمت “مقر قيادة العملية العسكرية الصهيونية شمال غزة قرب نادي معسكر جباليا”.
وقالت الكتائب إنها اشتبكت مع جنود الاحتلال داخل المقر، وأكدت أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، تعرض عناصره في جباليا (شمال القطاع) لتفجير بعبوة ناسفة، مما أدى إلى مقتل ضابط رفيع المستوى كان يتولى قيادة «اللواء 401»، وإصابة 3 عسكريين بجروح متفاوتة.
ويُعد مخيم جباليا أحد أهم معاقل حركة «حماس» منذ الانتفاضة الأولى عام 1987، ومنه انطلقت منه أهم العمليات العسكرية ضد إسرائيل، كما أنه تعرض إبان الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000 لحملات عسكرية كانت القوات الإسرائيلية تتكبد خلالها خسائر فادحة.


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