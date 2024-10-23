تقارير: الحوثيون كادوا أن يصيبوا حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

وطنا اليوم:قال موقع ناشيونال إنترست إن صاروخا أطلقته جماعة الحوثيين اليمنية -في وقت سابق من هذا العام- اقترب بشكل خطير من حاملة الطائرات الأميركية دوايت دي أيزنهاور أثناء عملها في البحر الأحمر، ولكنه مر على بعد 200 متر منها في النهاية.

ومع أن الصاروخ الذي أطلق في يونيو/حزيران الماضي لم يضرب حاملة الطائرات -كما أوضح تقرير بيتر سوسيو للموقع- فإنه سلط الضوء على القدرات المتزايدة للحوثيين في استهداف السفن الأميركية، وعلى التهديد المستمر والحاجة إلى اليقظة المتزايدة، خاصة أن حوادث مماثلة وقعت مثل صاروخ آخر كاد يصيب حاملة الطائرات الأميركية غرافيلي.

وذكر الموقع بأن أي حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية لم تغرق في مواجهة عسكرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الصاروخ الحوثي قد لا يكون كافيا لإغراق حاملة الطائرات النووية العملاقة ولا حتى شل حركتها، ولكنه يمكن أن يسبب أضرارا جسيمة وربما يؤدي إلى خسارة كبيرة في الأرواح.

وقال مايكل نايتس -في مقال بمجلة سانتينيل التي يصدرها مركز مكافحة “الإرهاب” في ويست بوينت- إن الجمع بين المراقبة على نطاق واسع، وتتبع الهدف عن قرب، والتوجيه النهائي “سمح للحوثيين بتحقيق بعض مآثر الرماية المثيرة للإعجاب، مثل الاقتراب بشكل كبير من إصابة حاملة طائرات أميركية”.

ونقل عن بعض المصادر قولها إن الصاروخ الباليستي المضاد للسفن وصل نقطة قريبة للغاية، ولم يكن هناك وقت كاف لإصدار التحذير المناسب ولا فرصة كافية للاعتراض، لكن الصاروخ سقط على بعد حوالي 200 متر من أيزنهاور.

وأضاف أن الحوثيين أعادوا الكرة واستهدفوا بنجاح حاملة الطائرات الأميركية دوايت د. أيزنهاور، وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت أنها تُظهر الضرر الذي لحق بها.

وحسب ناشيونال إنترست فإن صاروخ كروز مضادا للسفن أطلقه الحوثيون -في 30 يناير/كانون الثاني 2024- مر على بعد ميل واحد من المدمرة “يو إس إس جرافيلي” ولكن نظام الأسلحة القريب من طراز فالانكس الموجود على المدمرة تمكن من تدمير الصاروخ أثناء تحليقه.

وخلص الموقع إلى أن هذه الحوادث تؤكد أن البحرية الأميركية تحتاج إلى أن تظل يقظة، في حين لا يحتاج الحوثيون إلا إلى الحظ فقط لإصابة السفن الأميركية المنتشرة شرق البحر المتوسط، حيث كانت حاملة الطائرات دوايت د. أيزنهاور، وحيث تنتشر مجموعات أخرى من قطع البحرية الأميركية