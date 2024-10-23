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من يحاول إيذاءنا سيتضرر .. غالانت: الهجوم على إيران سيثبت قوتنا

منذ 6 ثواني
من يحاول إيذاءنا سيتضرر .. غالانت: الهجوم على إيران سيثبت قوتنا

وطنا اليوم:قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارة قاعدة جوية، اليوم الأربعاء، إن «الجميع سيدرك قوتنا بعد أن نهاجم إيران»، في إشارة إلى الرد المرتقب على موجة الصواريخ التي أطلقتها طهران على إسرائيل مطلع الشهر الجاري.
وأضاف غالانت مخاطباً الطيارين والطاقم الفني في قاعدة حتسور الجوية المتخصصة في تشغيل المسيّرات والصواريخ الدفاعية والدوريات الجوية: «بعد أن نهاجم إيران، سيفهم الجميع ما فعلتموه في عملية الإعداد والتدريب. أي شخص كان يحلم قبل عام بضربنا وهزيمتنا، دفع ثمناً باهظاً ولم يعد لديه هذا الحلم».
وشدد وزير الحرب الإسرائيلي على أن «سلاح الجو لديه دور أساسي في هذا الأمر… من يحاول إيذاءنا سيتضرر، وهذا ينطبق أيضاً على إيران».
وأضاف: «نشارك في الحرب على الجبهات السبع وعلى كل هذه الجبهات الجيش الإسرائيلي موجود والقوات الجوية موجودة – غزة ولبنان ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)، سوريا والعراق واليمن وإيران… اليوم لم يعد هذا حلماً بعد إزاحة (زعيم حركة «حماس» يحيى) السنوار وصف طويل آخر في القيادة، وكل ما يفعله الجيش الإسرائيلي هناك»


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