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أبو السمن يوجه بتسريع العمل في مشروع إنشاء مركز صحي أرينبة الغربية

منذ 5 ثواني
أبو السمن يوجه بتسريع العمل في مشروع إنشاء مركز صحي أرينبة الغربية

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء مركز صحي أرينبة الغربية الأولي في لواء الجيزة، والذي تنفذه الوزارة.
ووجه أبو السمن بتسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات كافة أمام المشروع، الذي بُدء العمل به أواخر كانون الثاني الماضي.
وقال الوزارة في بيان، إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 65 بالمئة، وهي متسقة مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وفقا لوثائق العطاء، إذ من المتوقع إنهاء العمل في المشروع بحلول نيسان 2025.
وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية 892 مترا مربعا تقريبا، وبتكلفة 713 ألف دينار، ويتكون من غرف للعيادات النسائية والأطفال والأسنان والتطعيم والمختبر والأشعة والصيدلية، وغرف التسجيلات الصحية والمحاسبة، إضافة إلى دورات صحية وغرف تخزين والمقسم، وغيرها من الخدمات.


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