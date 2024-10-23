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الأردن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في تركيا

منذ 4 ثواني
الأردن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في تركيا

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية “توساش” في أنقرة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع الجمهورية التركية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مشدداً على رفض واستنكار المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب، وخاصة التي تستهدف المدنيين، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين


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