موقع إلكتروني يعرض سير العمل في المشاريع التي يقرها مجلس الوزراء (رابط)

وطنا اليوم:أعلنت رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، عن موقع إلكتروني يعرض سير العمل في المشاريع التي يقرها مجلس الوزراء خلال جلساته الشهرية في المحافظات والتي بدأت من محافظة الكرك الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الرؤية التنموية للحكومة للأعوام المقبلة بالتعاون مع المجالس المنتخبة والهيئات المدنية في كل محافظة.

كما نشرت رئاسة الوزراء ملخص سير العمل في الجولات الميدانية الأسبوعية لرئيس الوزراء والإجراءات والمعالجات المباشرة التي تقوم بها الحكومة عقب كل زيارة، والتي شملت حتى الآن 14 موقعاً ذات طبيعة خدمية وإنتاجية واجتماعية وشبابية موزعة في 4 محافظات.

وسيتم تباعاً تحديث الموقع الإلكتروني بشكل دوري وتزويده بالمعلومات المحدثة حول سير العمل في المشاريع، ومستويات الإنجاز فيها، والمشاريع المستقبلية بكلفها التأشيرية.

وسيتم إدراج باقي محافظات المملكة على الموقع بعد عقد جلسات مجلس الوزراء فيها.

ويبرز الموقع قائمة بالمشاريع لكل محافظة موزعة بحسب كل وزارة، كما المشاريع المنجزة، والمشاريع قيد التنفيذ، والمشاريع المستقبلية، وجميع الإحصائيات المتعلقة بها.

وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أشار في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن آلية متابعة سير الأعمال الميدانية للحكومة، سواء المرتبطة بجلسات مجلس الوزراء في المحافظات أو جولات رئيس الوزراء الأسبوعية إلى مختلف مناطق المملكة، ستكون دورية ومستمرة وموثقة ومعلنة، وذلك عبر هذا الموقع الإلكتروني المتاح للجميع، كما سيتم نشر ملخص عن نتائج الزيارات الأسبوعية بحيث يبرز كلاهما مدى التقدم في العمل بكل شفافية.

وتالياً رابط الموقع الإلكتروني: https://devproj.gov.jo/karak/