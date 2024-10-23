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إجلاء 50 أردنيا من لبنان عبر طائرة عسكرية

منذ 6 ثواني
إجلاء 50 أردنيا من لبنان عبر طائرة عسكرية

وطنا اليوم:تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء الرعايا الأردنيين من لبنان وضمان عودتهم إلى المملكة بأمان، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم، إجلاء ٥٠ من المواطنين الأردنيين وعائلاتهم من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي تعد الطائرة الثانية عشرة من طائرات المساعدات الأردنية المقدمة إلى الشعب اللبناني الشقيق، والتي حملت مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية، وكانت قد سيرت إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم.
‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن هذه طائرة الإجلاء السادسة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان، إذ وصل إجمالي عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان عبر طائرات سلاح الجو الملكي ١٦٤ مواطناً أردنياً وعائلاتهم وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان، مشيراً إلى أن عمليات الإجلاء تأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بهدف تأمين عودة المواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان إلى المملكة بخير، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.
‏وأضاف السفير القضاة أنه ومنذ بداية شهر آب الماضي إلى الآن وصل ٣٣٥٣ مواطناً أردنياً إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى الأعداد التي وصلت براً عبر مركز حدود جابر.
‏وأكد السفير القضاة أن السفارة الأردنية في لبنان مستمرة في تقديم المساعدة في إجلاء المواطنين الأردنيين من الجمهورية اللبنانية الشقيقة جواً، وكذلك تأمين عودتهم براً إلى المملكة من خلال أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مشيراً إلى أن السفارة تتابع باستمرار أحوال الجالية الأردنية في لبنان، وأنهم جميعاً بخير ولم تسجل أية إصابات بينهم.
‏وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان والراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية التسجيل الفوري على المنصة الإلكترونية، من خلال الرابط التالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/BeirutForm

‏والتواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في لبنان لطلب المساعدة على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:
‏•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
‏•مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:
‏•00962799562903
‏•00962799562471
‏•00962799562193
‏أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: ⁦‪op.ctr@fm.gov.jo


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