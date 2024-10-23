الاحتلال ينشر أسماء 6 صحفيين في غزة بتهمة الانتماء لحماس والجهاد الإسلامي

وطنا اليوم:نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء وصور 6 صحفيين فلسطينيين في قطاع غزة بتهمة الانتماء إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي.

وزعم جيش الاحتلال أن معلومات استخبارية ووثائق عليها تؤكد أن الصحفيين الستة من شبكة “الجزيرة” هم أنس الشريف، علاء سلامة، حسام شبات، أشرف السراج، إسماعيل أبو عمرو وطلال العروقي.

وقال إن الصحفي إسماعيل أبو عمرو تعرض لهجوم من قبل الجيش قبل عدة أشهر في غزة وأصيب، مدّعيا أن الوثائق تؤكد نشاطه في حماس.