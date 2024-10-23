بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

هيئة تنشيط السياحة الأردنية تُعزّز التعاون مع كوريا الجنوبية عبر رحلة تعريفيّة مميزة

منذ ثانيتين
هيئة تنشيط السياحة الأردنية تُعزّز التعاون مع كوريا الجنوبية عبر رحلة تعريفيّة مميزة

وطنا اليوم_في خطوة لتعزيز التعاون السياحي بين الأردن وكوريا الجنوبية، استضافت هيئة تنشيط السياحة الأردنية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مؤخرا وفدا من منظمي الرحلات السياحية والإعلاميين من كوريا الجنوبية .

جاءت هذه الزيارة في إطار مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تعزيز السياحة الثنائية بين الأردن والإمارات وكوريا الجنوبية.

وتم تنظيم رحلة تعريفية للمجموعة المشاركة المكوّن من 6 مكاتب سياحيّة كوريّة و3 إعلاميين، حيث تم إعداد برنامج شامل يبرز التراث الثقافي الغني للأردن والمعالم السياحية المميزة. شملت الجولة زيارة مواقع رئيسية مثل عمان، مأدبا، والبترا، بالإضافة إلى جولة سابقة في أبوظبي، ما أتاح للوفد فرصة لاستكشاف التنوع الثقافي والتاريخي للمنطقة.

خلال الرحلة، تم تنظيم اجتماع أعمال ثنائي (B2B) جمع بين منظمي الرحلات السياحية الأردنيين ونظرائهم من كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز الشراكات التجارية وتطوير منتجات سياحية مبتكرة وقد تم خلال الاجتماع تبادل الخبرات حول استراتيجيات التسويق السياحي وطرق تنظيم الرحلات السياحية بما يُسهم في زيادة تدفق السياح إلى الأردن .

وفقاً للإحصاءات، تجاوز عدد السياح الكوريين إلى الأردن 14,500 سائح في عام 2023، ويهدف التعاون بين الجانبين إلى الزيادة في هذا العدد بشكل ملحوظ في الأعوام القادمة، من خلال حملات تسويقية فعّالة وشراكات مثمرة؛ تهدف إلى زيادة تدفق السياح ودعم النمو السياحي المستدام.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي بين الأردن وكوريا الجنوبية، بما يسهم في تعميق العلاقات الثنائية وزيادة تدفق السياح إلى المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:46

مقترح بإسناد السيطرة المدنية على غزة لشركةٌ مرتزقة إسرائيليّةٌ-أمريكيّةٌ

16:36

قتلى وجرحى في هجوم إرهابي بالعاصمة التركية أنقرة

16:33

عبور 52 شاحنة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

16:29

الوطن ليس جورعة للهواة

16:00

خلال مؤتمر QS العربي 2024 .. رئيس جامعة عمان الأهلية يؤكد أهمية تنظيم الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

15:59

عمان الأهلية تشارك بمؤتمر الرياضة الأول لمدارس الكلية العلمية الاسلامية

15:32

توقيع 20 اتفاقية مع جمعيات خيرية وتعاونية لتمويل برنامج القطاع المنزلي لتركيب الخلايا و السخانات الشمسية

15:27

متابعة لزيارة الملك للطفيلة.. العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات المحافظة

15:21

وزير العمل: توطين التنمية بالمحافظات لتوفير فرص عمل للأردنيين

15:12

الملك وولي العهد يصلان إلى جامعة الحسين التقنية

14:47

توافق إرادة و الوطني الإسلامي على تشكيل كتلة نيابية

14:44

جويعد: مادبا الصناعية تستقطب ٤٠ شركة صناعية بحجم استثمار ٣٦ مليون دينار أردني.

وفيات
وفيات الأربعاء 23-10-2024وفيات الثلاثاء 22-10-2024وفيات الاثنين 21-10-2024وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024