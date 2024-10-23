هيئة تنشيط السياحة الأردنية تُعزّز التعاون مع كوريا الجنوبية عبر رحلة تعريفيّة مميزة

وطنا اليوم_في خطوة لتعزيز التعاون السياحي بين الأردن وكوريا الجنوبية، استضافت هيئة تنشيط السياحة الأردنية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مؤخرا وفدا من منظمي الرحلات السياحية والإعلاميين من كوريا الجنوبية .

جاءت هذه الزيارة في إطار مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تعزيز السياحة الثنائية بين الأردن والإمارات وكوريا الجنوبية.

وتم تنظيم رحلة تعريفية للمجموعة المشاركة المكوّن من 6 مكاتب سياحيّة كوريّة و3 إعلاميين، حيث تم إعداد برنامج شامل يبرز التراث الثقافي الغني للأردن والمعالم السياحية المميزة. شملت الجولة زيارة مواقع رئيسية مثل عمان، مأدبا، والبترا، بالإضافة إلى جولة سابقة في أبوظبي، ما أتاح للوفد فرصة لاستكشاف التنوع الثقافي والتاريخي للمنطقة.

خلال الرحلة، تم تنظيم اجتماع أعمال ثنائي (B2B) جمع بين منظمي الرحلات السياحية الأردنيين ونظرائهم من كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز الشراكات التجارية وتطوير منتجات سياحية مبتكرة وقد تم خلال الاجتماع تبادل الخبرات حول استراتيجيات التسويق السياحي وطرق تنظيم الرحلات السياحية بما يُسهم في زيادة تدفق السياح إلى الأردن .

وفقاً للإحصاءات، تجاوز عدد السياح الكوريين إلى الأردن 14,500 سائح في عام 2023، ويهدف التعاون بين الجانبين إلى الزيادة في هذا العدد بشكل ملحوظ في الأعوام القادمة، من خلال حملات تسويقية فعّالة وشراكات مثمرة؛ تهدف إلى زيادة تدفق السياح ودعم النمو السياحي المستدام.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي بين الأردن وكوريا الجنوبية، بما يسهم في تعميق العلاقات الثنائية وزيادة تدفق السياح إلى المملكة.