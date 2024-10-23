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قتلى وجرحى في هجوم إرهابي بالعاصمة التركية أنقرة

منذ ساعة واحدة
قتلى وجرحى في هجوم إرهابي بالعاصمة التركية أنقرة

وطنا اليوم:ذكرت تقارير محلية، الأربعاء، أن انفجارا قويا وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.
وقال وزير الداخلية التركي إن هجوما إرهابيا استهدف شركة توساش في أنقرة، وأوقع قتلى وجرحى.
وأضاف، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”: “سيتم إطلاع الرأي العام على التطورات”.
وذكرت وكالة الأناضول أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع.


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