توقيع 20 اتفاقية مع جمعيات خيرية وتعاونية لتمويل برنامج القطاع المنزلي لتركيب الخلايا و السخانات الشمسية

وطنا اليوم:وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية/ رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، 20 اتفاقية مع جمعيات خيرية وتعاونية كنوافذ تمويلية معتمدة لبرنامج القطاع المنزلي لتركيب أنظمة السخانات والخلايا الشمسية للعام 2024/2025، والذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة بدعم نسبته 30%.

وأكد الخرابشة، خلال حفل التوقيع على ان الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات تستهدف دعم القطاع المنزلي في الأردن لتخفيف أعباء فاتورة الكهرباء على المواطنين، ويأتي ضمن توجهات الوزارة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية.

وبيّن أن هذه المرحلة من برنامج الدعم تستهدف دعم تركيب 4 آلاف نظام طاقة شمسية و5 آلاف سخان شمسي بحلول نهاية العام الجاري، مؤكدا على نهج الوزارة في ضمان التوزيع العادل للدعم ليستفيد منه المواطن في أقاليم المملكة كافة، معتبراً الجمعيات الخيرية شركاء رئيسيين في تنفيذ البرنامج.

ونوه الخرابشة إلى أن المجال مفتوح أمام أي جمعية تمتلك الكفاءة لتحقيق شروط البرنامج للمشاركة فيه.

من جانبه شدد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة، على أهمية الجدية من الجمعيات في تنفيذ خطوات استفادة المواطنين من البرنامج والدعم المقدم من وزارة الطاقة وفقا للدليل الإرشادي الصادر من الصندوق بالخصوص.

وأوضح حمزة أن بعض آليات الدعاية والتسويق للبرنامج تتم بطريقة خاطئة، حيث لا يتم الإشارة بشكل كافٍ إلى أن الدعم هو منحة مباشرة من الوزارة.

وأشار إلى أن الصندوق ألزم شركات الطاقة بتوقيع نموذج فني، يضمن التزامها الكامل بكل ما ورد في الدليل الإرشادي الخاص ببرنامج الدعم.

من جانبهم أشاد رؤساء الجمعيات بدور برنامج القطاع المنزلي والدعم المقدم من الوزارة لأثره الكبير في تخفيض فاتورة الكهرباء على المواطنين، مطالبين بتوسيع عدد الجمعيات التعاونية المشاركة في البرنامج ، وإعادة النظر في الكفالة المالية المطلوبة من الجمعيات كشرط للمشاركة في البرنامج.