وزير العمل: توطين التنمية بالمحافظات لتوفير فرص عمل للأردنيين

وطنا اليوم:قام وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية لمحافظتي جرش وعجلون للاطلاع على مشاريع مولها صندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، كما تفقد معاهد التدريب المهني في المحافظتين.

واستمع البكار إلى الطالبات والطلاب المتدربين في معاهد التدريب المهني بالمحافظتين حول البرامج التي انخرطوا فيها بالمعهد بفنون الطهي والمهن الفندقية والزراعية والخياطة والتجميل وغيرها من البرامج بهدف الحصول على فرص عمل.

كما استمع الوزير من مدراء المعهدين والمدربين فيهما إلى تفاصيل البرامج التدريبية وأعداد المتدربين من الذكور والإناث المستفيدين من هذه البرامج.

واستعرض مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد غرايبة حول أعداد المتدربين بالمعهدين في المحافظتين والبالغ عددهم أكثر من 830 متدربا ومتدربة في مختلف البرامج التدريبية.

وافتتح البكار في معهد مهني عجلون مشغل لصيانة الهايبرد وحضانة للمعهد.

وخلال الجولة اطلعت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري الوزير على الدعم الذي يقدم للفرع الإنتاجية ومنها فرع شركة “ناب الفيل” في محافظة جرش الذي يشغل حاليا 530‪ عامل وعاملة، كما أن التوسعة للمشروع ستحصل على تمويل إضافي لتوفر 270‪ فرصة عمل جديدة في المصنع

كما اطلع الوزير على الفرع الإنتاجي “الجنيد” في محافظة عجلون التابع لمصنع الأزياء التقليدية الذي حصل على دعم سابق من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ويشغل 700‪ عامل وعاملة من أبناء المحافظة

وزار الوزير في جولته في عجلون مصنع “درة عمون” لصناعة رب البندورة الممول من صندوق التنمية والتشغيل والذي يوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي من مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات حول المشاريع التي مولها في محافظة عجلون وآلية متابعتها لضمان استمرارية عملها.

وأكد البكار على دعم الفروع الإنتاجية في كافة المحافظات بهدف توطين التنمية فيها وتوفير مزيد من فرص عمل للأردنيين بمجالات متعددة.

كما دعا الوزير إلى الاستفادة من المؤسسات الردبفة لوزارة العمل كمؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ليكونوا افرادا منتجين بالمجتمع.

ورافق الوزير في جولته محافظ جرش فراس الفاعوري ونائب محافظ عجلون هاشم العبدللات وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات ورئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد غرايبة.