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توافق إرادة و الوطني الإسلامي على تشكيل كتلة نيابية

منذ ساعة واحدة
توافق إرادة و الوطني الإسلامي على تشكيل كتلة نيابية

وطنا اليةن:توافق حزبا إرادة و الوطني الإسلامي على تشكيل كتلة نيابية تضم نواب الحزبين.

و أكد أعضاء الكتلة على أن الباب مفتوح لدخول الكتلة من الأحزاب الأخرى والنواب المستقلين.

وتم تشكيل لجنة تفاوض مع الأحزاب و النواب المستقلين بهدف ضمها إلى الكتلة من السادة معالي نضال البطاينة و أصحاب السعادة الدكتور مصطفى العماوي وزيد العتوم والدكتور خميس عطيه والدكتور جميل الدهيسات.

كما تم تشكيل لجنة اخرى لصياغة النظام الداخلي للكتلة من أصحاب السعادة دينا البشير و عطالله الحنيطي والدكتور محفوظ المشاقبة.

هذا وحضر اللقاء الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة والأمين العام للحزب الوطني الإسلامي الدكتور مصطفى العماوي والنائب الأول للأمين العام لحزب إرادة والذي سيستلم الأمانة العامة من البطاينة لفترة إنتقالية زيد العتوم وأصحاب السعادة النواب من الحزبين


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