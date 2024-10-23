جويعد: مادبا الصناعية تستقطب ٤٠ شركة صناعية بحجم استثمار ٣٦ مليون دينار أردني.

وطنا اليوم:أكد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد أهمية الخدمات المساندة التي تقدمها المدن الصناعية الاردنية لخدمة الاستثمارات الصناعية العاملة فيها لضمان نجاح العملية الاستثمارية ووفرتها للتسهيل على المستثمرين الصناعيين.

وأشاد السيد جويعد خلال افتتاحه عيادة طبية للطوارئ في مدينة مادبا الصناعية بالنهضة الاستثمارية التي تشهدها المدينة سواء بعدد الاستثمارات المستقطبة والتي وصل عددها لغاية اليوم 40 شركة صناعية والتي يصل حجم استثماراتها إلى قرابة 36 مليون دينار أردني أو بعدد فرص العمل.

وشدد السيد جويعد على أهمية وجود الخدمات الطبية في المدن الصناعية لخدمة العمالة فيها خاصة في الحالات الطارئة حيث تتواجد عيادات طبية في كافة المدن الصناعية التي تتبع للشركة وتقدم خدماتها للايدي العاملة في الشركات الصناعية إضافة إلى المجتمعات المجاورة للمدن الصناعية.

وأعلن السيد جويعد عن قرب الانتهاء من مشروع المباني الصناعية الجديدة التي بدأت المدن الصناعية باقامتها في مدينة مادبا الصناعية على مساحة 11 الف متر مربع نظرا لأشغال كافة المساحات التي أقامتها الشركة سابقا في المدينة وتقدر مساحتها 17 الف متر مربع والتي أشغلت بالكامل وتلبية للطلب المتنامي على الاستثمار في مدينة مادبا الصناعية.

وأشاد مستثمروا المدينة بأهمية الخدمات المساندة التي تقدمها المدينة لخدمة استثماراتهم الصناعيه مؤكدين أهمية وجود الخدمات الطبية في المدينة خاصة مع بدء تشغيل مشاريعهم الصناعية وحاجتهم إليها.

من جانب آخر جال السيد جويعد خلال الزيارة على عدد من الاستثمارات الصناعية العاملة في المدينة وأشاد بحجم الإنجاز المتحقق فيها وفرص العمل التي وفرتها ودورها الكبير في التنمية الاقتصادية والتنموية التي أسهمت فيها في محافظة مادبا.

يذكر أن مدينة مادبا الصناعية تقع في منطقة لب بمحافظة مادبا، وتبعد عن مركز العاصمة عمان 40 كلم وعن مركز محافظة مادبا 13 كم تقريبا.تبعد ايضا (29) كم تقريــبا عن مطار الملكة علياء الدولي واقيمت مرحلتها الأولى على مساحة (250) دونم