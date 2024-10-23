مهيدات يتفقد خلال جولة ميدانية غير معلنة شركة سافي فارما للصناعات الدوائية

وطنا اليوم:تفقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات خلال جولة ميدانية غير معلنة شركة سافي فارما للصناعات الدوائية، وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية المتواصلة على مختلف المنشآت الدوائية والغذائية في المملكة لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع.

وأكد مهيدات خلال الجولة على أن تقديم كل ما تحتاجه الصناعة الدوائية الوطنية من دعم أولوية، وبما يعزز مساهمة الصناعة الدوائية الوطنية في تغطية احتياجات القطاع الصحي في المملكة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرتها على التصدير إلى الأسواق الخارجية.

من جهته ثمن المدير التنفيذي لشركة سافي فارما الدكتور أحمد الغزاوي جهود المؤسسة لتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز التعاون والتشاركية الفاعلة بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتعزيز تنافسية الدواء الأردني وتعزيز صادراته وفتح أسواق خارجية جديدة أمامه، ما يسهم في رفد عجلة الاقتصاد الوطني