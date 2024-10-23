بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الداخلية: اتفقت مع نظيري السوري على تسهيل حركة مرور الركاب عبر جابر

منذ 8 دقائق
وزير الداخلية: اتفقت مع نظيري السوري على تسهيل حركة مرور الركاب عبر جابر

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية، الأربعاء، إنه اتفق مع نظيره السوري على تسهيل حركة الركاب السوريين القادمين من دول مختلفة عبر الطيران والمتجهين إلى سوريا عبر معبر جابر.
وأضاف الفراية، أن المعبر سيشهد خلال الفترة المقبلة إعادة هيكلة وبناء.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت 600 ألف دينار لمعبر جابر والكرامة، وسيتم عمل مخطط شمولي للمعبر ليكون قادرا على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين والبضاعة بين البلدين.
وتفقد الفراية مركز حدود جابر للاطلاع على سير العمل داخل المركز ومتابعة أبرز الملاحظات المتعلقة بحركة العبور والخروج وحركة الشحن.
وأوضح أنه اطلع بزيارته التفقدية لمركز حدود جابر على الأوضاع اللوجستية، مؤكدا أنه سيتم حل المشاكل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:27

ابادة الفلسطينيين مستمرة.. الحقيقة والشفافية في الكونجرس الامريكي

14:25

مهيدات يتفقد خلال جولة ميدانية غير معلنة شركة سافي فارما للصناعات الدوائية

14:13

الأوقاف تدين تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

14:07

بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى لبنان

14:03

بلينكن يلتقي مسؤولين عربا بلندن ويؤكد رفض واشنطن احتلال غزة

13:01

عن جبهة العمل الإسلامي مرة أخرى وأخيرة !

12:50

بواقع ملياري دينار .. العرب الأعلى إنفاقًا على السياحة في الأردن

12:37

الرئيس الإيراني يتوعد الاحتلال برد صارم لا يصدق في حال مهاجمة بلاده

12:25

الاحتلال يشن ضربات على مدينة صور الساحلية اللبنانية التاريخية

11:56

كيف تميز بين السحيج والوطني والحاقد؟

11:53

وزارة العمل: تحديث تعليمات الفحوصات الطبية الأولية والدورية

11:46

بعد الفشل في وقف المجازر الصهيونية .. صحة غزة: لم نعد نجد أكفانا لشهدائنا

وفيات
وفيات الأربعاء 23-10-2024وفيات الثلاثاء 22-10-2024وفيات الاثنين 21-10-2024وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024