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بواقع ملياري دينار .. العرب الأعلى إنفاقًا على السياحة في الأردن

منذ ساعتين
بواقع ملياري دينار .. العرب الأعلى إنفاقًا على السياحة في الأردن

وطنا اليوم:أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار أن السياح العرب الأعلى إنفاقا على السياحة في الأردن، بواقع ملياري دينار خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي.
وأشارت بيانات وزارة السياحة ، إلى أن الأردنيين المقيمين في الخارج أنفقوا على السياحة في الأردن بما يقارب 1.344 مليون دينار، فيما أنفق السياح الأجانب 661 مليون دينار خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي.
وكان الدخل السياحي قد بلغ خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 ما قيمته 5,571.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.3% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.
ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7.0%، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.


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