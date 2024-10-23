كيف تميز بين السحيج والوطني والحاقد؟

اركب سيارتك وامش في احد الشوارع ونأخذ مثلا شارع مرج الحمام بإتجاه البحر الميت المار من امام القرية الملكية.

لن تتمكن من عدم رؤية المبنى الزجاجي الاسود البشع المهجور وواجهاته الزجاجية المحطمةالتي مضى على انشائها وهجرها عقدين من الزمان.

هذا مشروع استثماري ضخم بقيمة مليار دولار وهو من انجازات اليوبيل وقد وضع حجر الاساس لمشروع القرية الملكية جلالة الملك بحضور رئيس الوزراء، ورئيس الاعيان ورئيس النواب. وينسى الفشل الواضح وضوح الشمس أمامه.

هذا المبنى الزجاجي هو مبنى ادارة المشروع، أذن المستثمر كان جادا، ولا بد من معرفة لماذا طار المستثمر؟

ولماذا توقف المشروع؟ يجب معرفة الأسباب لنتجنبها مستقبلا.

ولماذا لم يتم محاسبة المسؤولين عن طيران المشروع؟

مليار دولار طارت ولم يبق الا اطلال مبنى متهالك يقف دليلا كما تقف اطلال أبراج السادس (بوابة الاردن)، دليلا على فشل سياساتنا الاستثمارية والمسؤولين عنها ، ويجب محاسبتهم (المشروعين تم وضع حجر الاساس لهما عام 2005).

يجب وضع رؤية اقتصادية عشرية للنهوض بالوطن.