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وزارة العمل: تحديث تعليمات الفحوصات الطبية الأولية والدورية

منذ 3 ثواني
وزارة العمل: تحديث تعليمات الفحوصات الطبية الأولية والدورية

وطنا اليوم:دعت وزارة العمل أصحاب العمل والمهتمين إلى الاطلاع على مسودات تحديث تعليمات الفحوصات الطبية الأولية والدورية، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (tashreaat@mol.gov.jo) للتشاور الإلكتروني حول التشريعات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء، إنه سيتم استقبال جميع الملاحظات والمقترحات حول هذه التعليمات عبر البريد الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية حتى الخامس من تشرين الثاني المقبل.
وبينت أن تحديث التعليمات جاءت استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية للسلامة والصحة المهنية، والحرص على أن تتماشى هذه المنظومة مع المعايير الدولية في هذا المجال وما يطرأ من تغيرات على بيئة العمل، حيث عملت الوزارة على تحديث تعليمات الفحوصات الطبية الأولية والدورية المعمول بها حاليا.
ولفتت الى أنه تم إعداد مسودات هذه التعليمات من خلال فريق مشكل من المعنيين (وزارتي العمل والصحة)، حيث حددت هذه التعليمات وبشكل تفصيلي نوعية ودورية الفحص بناء على طبيعة الأخطار المهنية التي يتعرض لها العاملين في مكان العمل


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