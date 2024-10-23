وطنا اليوم:قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن جامعة حيفا تعلن تأجيل بدء السنة الدراسية حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بسبب الأوضاع الأمنية.

الى ذلك أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في راموت نفتالي وديشون بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرة مسيرة.

ويشكل الجليل منطقة أقصى شمال فلسطين المحتلة، ويحده البحر الأبيض المتوسط غربا، والخط الحدودي مع لبنان شمالا، ونهر الأردن وبحيرة طبرية شرقا، أما من الجنوب، فتحده مجموعة المنخفضات التي تبدأ شرقا بوادي جالود ثم سهل مرج بني عامر وتنتهي غربا بوادي نهر المقطع.

كما يشكل الجليل نحو 16% من مساحة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضم 5 أقضية هي: صفد وطبرية وبيسان وعكا والناصرة، وهو يتكون من 3 أقسام.