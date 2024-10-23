بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة حيفا تعلن تأجيل بدء السنة الدراسية

منذ 7 ثواني
جامعة حيفا تعلن تأجيل بدء السنة الدراسية

وطنا اليوم:قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن جامعة حيفا تعلن تأجيل بدء السنة الدراسية حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بسبب الأوضاع الأمنية.
الى ذلك أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في راموت نفتالي وديشون بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرة مسيرة.
ويشكل الجليل منطقة أقصى شمال فلسطين المحتلة، ويحده البحر الأبيض المتوسط غربا، والخط الحدودي مع لبنان شمالا، ونهر الأردن وبحيرة طبرية شرقا، أما من الجنوب، فتحده مجموعة المنخفضات التي تبدأ شرقا بوادي جالود ثم سهل مرج بني عامر وتنتهي غربا بوادي نهر المقطع.
كما يشكل الجليل نحو 16% من مساحة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضم 5 أقضية هي: صفد وطبرية وبيسان وعكا والناصرة، وهو يتكون من 3 أقسام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:23

الخطوط الجوية التركية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إيران

11:15

دعوة لمقاطعة أبواق العدو الإسرائيلي الناطقة بالعربية

11:01

شيرين تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.. ما القصة؟

10:56

رانيا يوسف تدافع عن فيلمها بعد فيديو كلب الأهرامات

10:52

جيش الاحتلال يطلب إخلاء أحياء في صور جنوبي لبنان

10:29

وفيات الأربعاء 23-10-2024

10:22

لأول مرة .. الكيان يسقط براميل متفجرة على شمال غزة

10:09

بلينكن: على إسرائيل الرد على هجوم إيران بطرق لا تؤدي إلى تصعيد أكبر

10:01

قبيل ايام من الانتخابات .. بايدن: رعب من عودة ترامب للبيت الأبيض

09:55

زيلينسكي يهاجم كوريا الشمالية: لا تحترم حياة البشر

09:51

بسبب شطائر ماكدونالدز .. وفاة شخص وإصابة العشرات بأميركا

09:43

الصفدي يغادر إلى باريس للمشاركة بمؤتمر وزاري دولي لدعم لبنان

وفيات
وفيات الأربعاء 23-10-2024وفيات الثلاثاء 22-10-2024وفيات الاثنين 21-10-2024وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024