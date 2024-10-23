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شيرين تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.. ما القصة؟

منذ 6 ثواني
شيرين تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.. ما القصة؟

وطنا اليوم:كشفت موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية تفاصيل دخول المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، القائمة بعد تحقيقها رقما يعد الأول الذي تحققه مطربة عربية.
موسوعة “غينيس” الشهيرة، في صفحتها الرسمية، أوضحت أن المطربة شيرين عبد الوهاب، واصلت على مدى 11 أسبوعا، تصدر المركز الأول، في قوائم الأكثر رواجا على منصة “بيلبورد عربي Billboard”، إذ صعدت للمركز الأول، من خلال 4 إصدارات في 16 مارس 2024.
وتابعت الموسوعة، في تقريرها، موضحة أن المطربة شيرين عبد الوهاب، سبق وتصدرت القائمة من خلال 4 إصدارات بالفترة من 16 ديسمبر 2023 إلى 6 يناير 2024، وعادت إلى المركز الأول، مرة أخرى في 3 فبراير 2024، وواصلت المحافظة عليه.
ويعتبر المطرب عمرو دياب، هو الفنان الوحيد الذي وصل إلى المركز الأول، متوجا بالقائمة لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من 13 إلى 27 يناير 2024.
المطربة شيرين عبد الوهاب، وجهت عبر صفحتها في موقع “إكس”، الدعوة لمحبيها للمشاركة عبر صفحتها في موقع “تلغرام”، بالتصويت لاختيار اسم ألبومها، بعد طرحها آخر أغانيه “ابتسمت”، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.


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