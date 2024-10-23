وطنا اليوم:أعربت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن استغرابها من الانتقادات التي طالت كلبها في فيلم “أوراق التاروت”، في الوقت الذي حصل فيه كلب آخر على شهرة واسعة بعد صعوده هرم خوفو.

“بعد أزمة خيانة حبيبها مع كلب”.. رانيا يوسف تدافع عن فيلمها بعد فيديو كلب الأهرامات

وأوضحت رانيا أن كلب فيلم “أوراق التاروت” يعاني من ضغوط نفسية بسبب الانتقادات التي وجهت له من بعض وسائل الإعلام والجمهور، مما أثر على حالته النفسية بشكل كبير.

وأشارت إلى أن الجملة التي قالتها في الفيلم أثناء شجارها مع زوجها: “أنا أحسن ليا كنت أحب الكلب عنك”، كانت مجرد جملة ساخرة ضمن سياق الأحداث، ولا تعكس أي شيء حقيقي.

وأكدت رانيا أن كل بطلة في العمل لديها حيوان أو طائر خاص بها، لكن الجمهور انشغل بمشاهدها فقط، مما أثار جدلاً واسعاً.

كما أضافت أن كلبها يتسم بالشجاعة والذكاء، ويستحق التقدير على جهوده في تقديم أداء مميز خلال التصوير.

فيلم “أوراق التاروت” يجمع مجموعة من النجوم، منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، بوسي شاهين، وضيوف الشرف أحمد التهامي، يوسف منصور “طفل الغزالة رايقة”، وكنزي رماح.

الفيلم من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول حادثة غامضة تغير مجرى حياة ثلاث نساء، حيث تجسد رانيا يوسف شخصية “ماري” التي تعاني من أزمة نفسية بعد الحادثة.

وسيعرض الفيلم في جميع دور السينما ليلة رأس السنة، ويعتبر واحدا من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا الموسم.