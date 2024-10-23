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جيش الاحتلال يطلب إخلاء أحياء في صور جنوبي لبنان

منذ 8 ثواني
جيش الاحتلال يطلب إخلاء أحياء في صور جنوبي لبنان

وطنا اليوم:طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، من سكان في منطقة في صور جنوبي لبنان إخلاء مساكنهم قبل “عمل عسكري” ينوي القيام به.
ودعا الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر منصة إكس مرفقا رسالته بخريطة للمنطقة التي ينبغي الابتعاد عنها السكان “إلى إخلاء منازلكم فورا”، مؤكدا “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر”.
الى ذلك أعلن حزب الله اللبناني، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بالصواريخ.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من الشمال إلى تل أبيب.


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