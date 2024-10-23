بلينكن: على إسرائيل الرد على هجوم إيران بطرق لا تؤدي إلى تصعيد أكبر

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن من المهم أن ترد إسرائيل على هجوم إيران عليها بطرق “لا تؤدي إلى تصعيد أكبر”.

وأضاف خلال تصريحات صحفية قبل مغادرته تل أبيب، أنه يتعين وجود خطط ملموسة للمضي قدما في غزة بعد الحرب، ويتبقى أمران هما إعادة الرهائن وإنهاء الحرب، مؤكدا أن واشنطن تدرس إمكانيات وصيغ جديدة لتحقيق الهدفين.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة “تعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في غزة”، مشددا على أن بلاده ترفض تماما إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة.

وتابع “تحدثت مع عائلات الرهائن بخصوص أهمية معرفة ما إن كانت حماس مستعدة للمضي قدما”.

وقال الوزير الأميركي إن “إسرائيل تحرز تقدما بخصوص إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن هناك حاجة لفعل المزيد ويتعين أن يكون ذلك مستداما”.